10 фото недели: KazanForum и другие

00:00, 21.05.2023 10
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Ключевым событием прошедшей недели стал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», получивший в этом году федеральный статус. Чтобы принять участие в форуме, в Казань прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира, 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров зарубежных стран и регионов России. Лучшие кадры недели — в фотоподборке «Реального времени». 

  • 1. Митинг-концерт, посвященный 115-летию со дня рождения выдающегося татарского певца Рашита Вагапова.
  • 2—3. Фестиваль света «Сияние Кремля».
  • 4—9. Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
  • 10. Чествование БК УНИКС.

Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов


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