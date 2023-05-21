10 фото недели: KazanForum и другие

Ключевым событием прошедшей недели стал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», получивший в этом году федеральный статус. Чтобы принять участие в форуме, в Казань прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира, 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров зарубежных стран и регионов России. Лучшие кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов
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