Меч Пророка и кинжал Абу-Бакра: в Казань прибыли мусульманские реликвии

В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Из казанского аэропорта, где их сегодня торжественно встретили, они отправятся в Болгар. Реликвии можно будет увидеть на «Изге Болгар жыены». Экспонаты представят в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже. На экспозиции будут представлены меч Пророка и чаша для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены Пророка и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница. Посмотреть можно будет на походную фляжку и кольчугу Халида бин аль-Валида, а также кинжал Абу Бакра.
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