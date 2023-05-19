Меч Пророка и кинжал Абу-Бакра: в Казань прибыли мусульманские реликвии

22:26, 19.05.2023 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Из казанского аэропорта, где их сегодня торжественно встретили, они отправятся в Болгар. Реликвии можно будет увидеть на «Изге Болгар жыены». Экспонаты представят в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже. На экспозиции будут представлены меч Пророка и чаша для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены Пророка и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница. Посмотреть можно будет на походную фляжку и кольчугу Халида бин аль-Валида, а также кинжал Абу Бакра.


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