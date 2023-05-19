«Связи с исламским миром приобретают особое значение»: пленарное заседание KazanForum 2023

Пленарным заседанием «Экономическое партнерство в современных реалиях» завершилась деловая программа XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». В этом году, во много благодаря федеральному статусу, число участников увеличилось втрое, число соглашений — выше заявленных. Как отметил раис Татарстана Рустам Минниханов, на фоне кардинальных сдвигов на международной арене и больших вызовов для России, связи с исламским миром приобретают особое значение.
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