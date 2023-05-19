Россия и государства — члены ОИС: межрелигиозное сотрудничество

10:59, 19.05.2023 36
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня в Казанской ратуше прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» (Группа, ГСВ «РИМ») на тему «Россия — Исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества». В работе приняли участие раис РТ Рустам Минниханов, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители религиозных объединений.


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