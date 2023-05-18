Кремль сияет огнями: инсталляции фестиваля света

С 18 по 20 мая 2023 года в Казанском Кремле пройдет фестиваль света «Сияние Кремля». В дни проведения фестиваля известные архитектурные памятники — Преображенская и Тайницкая башни, прясла и каморы во дворе Присутственных мест станут арт-объектами с мультимедийными инсталляциями. Каждая инсталляция будет отражать историю и архитектурные особенности объекта, а в завершение каждого дня фестиваля будут проходить перформансы.
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