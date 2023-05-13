Мастер-классы, квесты, игры и танцы: в Казани прошел «Ин.Яз»

В Казани впервые состоялся фестиваль иностранных языков «Ин.Яз». В школе №1 дети, учителя и их родители познакомились с культурами разных народов через мастер-классы, квесты и языковые столы. Носители языка обучали участников играм и танцам, традиционным для их народа. Изучали участники фестиваля «Ин.Яз» не только популярные европейские языки (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский), но и языки других народов (бурятский, удмуртский и татарский). Также на фестивале представили восточные языки — корейский, китайский, японский, хинди.
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