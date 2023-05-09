Памяти погибших: на Архангельском кладбище возложили венки к монументу «Воин»

10:13, 09.05.2023 22
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  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина
  • Дарья Пинегина

Сегодня на Архангельском кладбище в Казани состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-иностранцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить память советских солдат в этот день собрались заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, ветераны и депутаты парламента, а также представители исполкома Казани, ветеранских и общественных организаций.


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