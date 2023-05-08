Военная техника и песни тех лет: «Парад у дома ветерана»

В преддверии 78-й годовщины Победы в Казани проходит акция «Парад у дома ветерана». Праздничный заезд исторической военной техники с поздравлениями ветеранов охватил почти все районы города. Колонна военной техники начала свой путь от танкового училища и проехала в сторону дома ветеранов на улице Дубравной, к скверу на Советской площади. Дальше будет остановка в парке Победы. В конце мероприятия техника вернется обратно в танковое училище. На всем протяжении пути колонны звучат песни военных лет. Ветеранам вручили букеты красных гвоздик.
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