Военная техника и песни тех лет: «Парад у дома ветерана»

11:34, 08.05.2023 45
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В преддверии 78-й годовщины Победы в Казани проходит акция «Парад у дома ветерана». Праздничный заезд исторической военной техники с поздравлениями ветеранов охватил почти все районы города. Колонна военной техники начала свой путь от танкового училища и проехала в сторону дома ветеранов на улице Дубравной, к скверу на Советской площади. Дальше будет остановка в парке Победы. В конце мероприятия техника вернется обратно в танковое училище. На всем протяжении пути колонны звучат песни военных лет. Ветеранам вручили букеты красных гвоздик.


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