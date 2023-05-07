10 фото недели: о доблести, о подвигах, о славе...

Столица Татарстана готовится праздновать 78-ю годовщину Победы. К этой дате на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 установили стелу «Город трудовой доблести». На Арском кладбище торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. С годовщиной Победы в эти дни поздравляли и еще будут поздравлять тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной — ветеранов.
Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым