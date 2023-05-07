10 фото недели: о доблести, о подвигах, о славе...

00:00, 07.05.2023 10
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Столица Татарстана готовится праздновать 78-ю годовщину Победы. К этой дате на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 установили стелу «Город трудовой доблести». На Арском кладбище торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. С годовщиной Победы в эти дни поздравляли и еще будут поздравлять тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной — ветеранов.

  • 1—2. «Парад у дома ветерана».
  • 3—6. Открытие стелы «Город трудовой доблести».
  • 7. Открытие памятника Герою Советского Союза Борису Кузнецову.
  • 8—10. Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов


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