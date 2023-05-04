«Город трудовой доблести»: подвиг тружеников тыла увековечили в Казани

14:45, 04.05.2023 41
1/41
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открыли стелу «Город трудовой доблести». На торжественном мероприятии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Стелу установили на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 (Восстание-Пассажирская). Композиция включает в себя 26-метровую стелу и два пилона со встроенными светодиодными светильниками, фотографиями и надписью на двух государственных языках.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи