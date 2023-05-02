«Сохранить наше богатство»: Рустам Минниханов вручил патрульные машины лесной охране

12:00, 02.05.2023 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил сертификат на получение 28 единиц лесопатрульных машин Lada Niva legend для Минлесхоза республики. Мероприятие состоялось на площади перед ГБКЗ им С. Сайдашева в Казани.


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