10 фото недели: кимоно и калфаки, каски и перчатки

В Татарстане на прошедшей неделе отпраздновали День родного языка, а в Генконсульстве КНР в Казани — Международный день китайского. Кикбоксеры со всей России выявляли сильнейших в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1», а самые юные водители проверяли знание ПДД и навыки управления автомобилем. В преддверии близящегося празднования 9 Мая в казанском парке Победы работала выставка «Маршрут памяти».
Фото: Динар Фатыхов
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