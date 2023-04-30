10 фото недели: кимоно и калфаки, каски и перчатки

00:00, 30.04.2023 10 2
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В Татарстане на прошедшей неделе отпраздновали День родного языка, а в Генконсульстве КНР в Казани — Международный день китайского. Кикбоксеры со всей России выявляли сильнейших в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1», а самые юные водители проверяли знание ПДД и навыки управления автомобилем. В преддверии близящегося празднования 9 Мая в казанском парке Победы работала выставка «Маршрут памяти».

  • 1—2. III Всемирный съезд татарских женщин.
  • 3. Гала-финалы Кубка России по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1».
  • 4. Международный день китайского языка в Генконсульстве КНР в Казани.
  • 5. Возложение цветов к памятнику Габдуллы Тукая.
  • 6—8. Финал республиканского конкурса по автомногоборью среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет.
  • 9—10. Выставка «Маршрут памяти».

Фото: Динар Фатыхов


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:35
    а как юноши и девушки соревнуются в гонках до 18 лет? если у них и прав то нет
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  • Анонимно 11:40
    чудесная неделя
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