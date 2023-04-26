Бизнес-миссия турецких предпринимателей в Казани

15:48, 26.04.2023 85
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Казань посетила группа предпринимателей из Турции, которые работают в текстильной сфере. Свою продукцию потенциальным бизнес-партнерам из Татарстана представили более двадцати компаний. Организатором поездки выступила турецко-российская компания MAT International — официальный дистрибьютор более чем полусотни компаний, представляющих различные сектора турецкой промышленности. Пребывание турецкой бизнес-миссии ознаменовалось встречей с потенциальными партнерами в Татарстане, а в завершение визита представители крупнейших текстильных компаний приняли участие в круглом столе, организованном в Агентстве инвестиционного развития РТ.


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