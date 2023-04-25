«Фулл-контакт» и «К1»: как проходили финалы Кубка России по кикбоксингу

С 18 по 24 апреля в столице Татарстана проходили Кубок России 2023 и Всероссийское соревнование по кикбоксингу «KAZAN OPEN». С 18 по 20 апреля борцы сражались в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции» и с 22 по 24 апреля в дисциплинах «фулл-контакт», «К1». 24 апреля на соревновательной площадке прошли гала-финалы в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1».
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