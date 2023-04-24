Самосознание, образование и калфаки: III Всемирный съезд татарских женщин

В Казани стартовал III Всемирный съезд татарских женщин. На съезд приехали больше 500 женщин-делегатов из полсотни регионов России и 11 стран мира. Съезд продлится 2 дня. На сегодняшней встрече общественники, артисты и деятели культуры обсудили вопросы укрепления национального самосознания. Завтра гостей познакомят с работой частных школ и поделятся методиками национального образования в КФУ.
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