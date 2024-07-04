Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил агропромышленную выставку «Агроволга». В ходе мероприятия он осмотрел экспозицию, а также пообщался с представителями компаний-участников. Выставка «Агроволга» проходит в Татарстане с 3 по 5 июля. На ней представлены последние разработки в области растениеводства, животноводства и сельскохозяйственной техники.
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