Рустам Минниханов посетил агропромышленную выставку «Агроволга»

13:37, 04.07.2024 18
1/18
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева
  • realnoebremya.ru/Мария Зверева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил агропромышленную выставку «Агроволга». В ходе мероприятия он осмотрел экспозицию, а также пообщался с представителями компаний-участников. Выставка «Агроволга» проходит в Татарстане с 3 по 5 июля. На ней представлены последние разработки в области растениеводства, животноводства и сельскохозяйственной техники.

Другие фотогалереи