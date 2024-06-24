В Суконной слободе Казани состоялся VIII православный городской фестиваль «Духов день».

18:55, 24.06.2024 25
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Суконной слободе Казани, недалеко от воссозданного храма Сошествия Святого Духа, состоялся VIII православный городской фестиваль «Духов день». В программе были хороводы, праздничная ярмарка, мастер-классы, концерт и многое другое. На сцену под открытым небом вышли Трио «ЛОЙКО» из Санкт-Петербурга, «Rudenko Jazz band» и Мария Руденко из Казани, ПАРТИЗАН FM из Москвы, а также грузинский коллектив «BRAVO METEHI».

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