В Суконной слободе Казани состоялся VIII православный городской фестиваль «Духов день».

В Суконной слободе Казани, недалеко от воссозданного храма Сошествия Святого Духа, состоялся VIII православный городской фестиваль «Духов день». В программе были хороводы, праздничная ярмарка, мастер-классы, концерт и многое другое. На сцену под открытым небом вышли Трио «ЛОЙКО» из Санкт-Петербурга, «Rudenko Jazz band» и Мария Руденко из Казани, ПАРТИЗАН FM из Москвы, а также грузинский коллектив «BRAVO METEHI».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.