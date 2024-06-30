Этап Кубка России по BMX в дисциплине «парк» стартовал в экстрим-парке «УРАМ»

19:30, 30.06.2024 13
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В крытой части казанского экстрим-парка «УРАМ» стартовал этап Кубка России по велоспорту-BMX в дисциплине «парк». В соревнованиях принимают участие более 50 спортсменов из 15 регионов страны.

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