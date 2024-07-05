XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» открылся в Пушечном дворе Казанского Кремля. В этом году в музее-заповеднике пройдет восемь концертов. На сцене выступят признанные мастера импровизационной и джазовой музыки. Среди участников — Мариам Мерабова и «Miraif», квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский. Во второй половине фестиваля зрителей порадуют Вадим Эйленкриг, Этери Бериашвили, Ольга Скепнер, Андрей Руденко с юбилейным концертом и Алексей Чумаков. Первый концерт состоялся 4 июля. На нем выступили Мариам Мерабова и группа «Miraif». Впереди еще семь интересных музыкальных вечеров. Не пропустите!
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