XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» открылся в Пушечном дворе Казанского Кремля

09:11, 05.07.2024 25
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» открылся в Пушечном дворе Казанского Кремля. В этом году в музее-заповеднике пройдет восемь концертов. На сцене выступят признанные мастера импровизационной и джазовой музыки. Среди участников — Мариам Мерабова и «Miraif», квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский. Во второй половине фестиваля зрителей порадуют Вадим Эйленкриг, Этери Бериашвили, Ольга Скепнер, Андрей Руденко с юбилейным концертом и Алексей Чумаков. Первый концерт состоялся 4 июля. На нем выступили Мариам Мерабова и группа «Miraif». Впереди еще семь интересных музыкальных вечеров. Не пропустите!

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