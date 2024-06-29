В экстрим-парке Урам прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи

В Казани в экстрим-парке «Урам» — самом большом экстрим-парке Европы — прошла активная программа мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Это место стало точкой притяжения для спортивного и творческого сообщества республики.

На Дне молодежи работали 8 тематических площадок. Для гостей провели мастер-классы и лекции, быстрые свидания, выставку автомобилей, квизы, спортивные соревнования, диджейский контест. Также состоялась встреча с Алиной Загитовой.