В экстрим-парке Урам прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи

16:06, 29.06.2024 20
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Казани в экстрим-парке «Урам» — самом большом экстрим-парке Европы — прошла активная программа мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Это место стало точкой притяжения для спортивного и творческого сообщества республики.

На Дне молодежи работали 8 тематических площадок. Для гостей провели мастер-классы и лекции, быстрые свидания, выставку автомобилей, квизы, спортивные соревнования, диджейский контест. Также состоялась встреча с Алиной Загитовой.

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