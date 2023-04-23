10 фото недели: от Пасхи до Ураза-байрам

00:00, 23.04.2023 10
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За истекшую неделю православные Казани отпраздновали Пасху, а мусульмане — Ураза-байрам. Погода поспособствовала открытию летнего велосезона, а коммунисты отметили день рождения вождя революции. Самые интересные кадры недели — в фотоподборке «Реального времени». 

  • 1—2. Пасхальное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери
  • 3—4. Ярмарка комплексного оснащения объектов торговли и питания «МиР. Магазин и Ресторан»
  • 5—6. Всероссийская акция «Вахта памяти — 2023»
  • 7. Ураза-байрам в мечети «Кул-Шариф»
  • 8. «Рамазан фест» в Старо-Татарской слободе
  • 9. Открытие летнего велосезона
  • 10. Возложение цветов к памятнику Ленину

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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