«Я люблю ислам»: как в Казани прошел «Рамазан-фест»

07:00, 22.04.2023 36 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

«Рамазан фест», посвященный окончанию священного месяца Рамадан, впервые прошел в Казанина территории префектуры «Старый город». Праздничная площадка развернулась на улице Каюма Насыри. В программе праздника — концерт, кулинарное и бармен-шоу с национальными напитками, выставка ремесленников и мастеров по пошиву национальной одежды, народные игры, мастер-классы.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:34
    Интересное мероприятие.
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