«Главная ценность — это имена солдат, восстановленные из небытия»: в парке Победы стартовала «Вахта памяти-2023»

15:14, 20.04.2023 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке Победы стартовала Всероссийская акция «Вахта памяти-2023», приуроченная к началу поискового сезона и подготовке поисковых экспедиций. В церемонии открытия приняли участие ветераны, поисковики, активисты молодежных организаций, студенты и школьники. Участники мероприятия почтили минутой молчания солдат, не вернувшихся с войны, и возложили цветы к Вечному огню.


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