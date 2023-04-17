Казань простилась с Эдуардом Хайруллиным

В Казани в культурном центре «Сайдаш» прошла церемония прощания с Эдуардом Хайруллиным. О смерти Эдуарда Хайруллина стало известно 14 апреля. На протяжении четырех лет он возглавлял пресс-службу президента республики, затем 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
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