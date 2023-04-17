Казань простилась с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером

Сегодня в театре имени Качалова состоялось прощание с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером.
Напомним, Вадим Кешнер умер в возрасте 86 лет. Он работал в театре Качалова с 1961 года. На сцене Кешнер сыграл сотни ролей, в том числе Петра Чайковского в литературно-музыкальном спектакле «Жизнь для вечности» в проекте с дирижером Натаном Рахлиным и ГСО РТ. Он преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского.
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