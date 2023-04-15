XI Республиканский ифтар: в «Казань Экспо» разговелись 11 тысяч постящихся

23:00, 15.04.2023 48
Динар Фатыхов
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
    Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня, в 24-й день месяца Рамадан, в последнюю декаду Священного месяца, в которую принято прилагать особые старания в поклонениях, в Казани состоялся XI Республиканский ифтар. Самый большой маджлис разговения в Татарстане прошел на площадке МВЦ «Казань Экспо». Ифтар принял 11 тысяч человек. Среди них — мусульмане со всех уголков Татарстана, в том числе нуждающиеся и люди с ОВЗ, руководители различного уровня, иностранные послы и консулы и др.


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