XI Республиканский ифтар: в «Казань Экспо» разговелись 11 тысяч постящихся

Сегодня, в 24-й день месяца Рамадан, в последнюю декаду Священного месяца, в которую принято прилагать особые старания в поклонениях, в Казани состоялся XI Республиканский ифтар. Самый большой маджлис разговения в Татарстане прошел на площадке МВЦ «Казань Экспо». Ифтар принял 11 тысяч человек. Среди них — мусульмане со всех уголков Татарстана, в том числе нуждающиеся и люди с ОВЗ, руководители различного уровня, иностранные послы и консулы и др.
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