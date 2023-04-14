Встречи со звездами, кинопоказы и мастер-классы ждут юных казанцев на кинофоруме «Детский КиноМай»

С 14 по 16 апреля в столице Татарстана проходит кинофорум, в рамках которого благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» совместно с социальными партнерами организует бесплатные показы детских фильмов, творческие встречи с известными актерами, писателями, музыкантами и увлекательные мастер-классы. На церемонии открытия побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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