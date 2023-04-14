Коворкинг-зоны, студия звукозаписи и студенческий офис: в казанском медуниверситете открылось студенческое пространство

Студенческое пространство расположилось на площади более 400 кв.м. Ранее здесь располагался легендарный «Доктор Клуб».
Студенческое пространство получило новое название «Пульс» и создано для творческой самореализации обучающихся, коллаборации идей, проектов и людей.
В распоряжении студентов в творческом пространстве «Пульс» будет многофункциональный зал, коворкинг-зоны для проведения обучающих мероприятий, тренингов и тематических совещаний, студия звукозаписи и вокала, а также зона молодежной политики и студенческих инициатив — студенческий офис, где есть все необходимое для работы студенческих клубов и создания новых проектов.
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