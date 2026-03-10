В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Җеп» («Нитка»)

В Национальном музее Татарстана стартовала выставка «Җеп» («Нитка»), где 11 казанских брендов представили свое переосмысление традиционного татарского костюма. Современные работы словно вступили в диалог с историческими экспонатами из фондов музея. Объединяющим элементом экспозиции стали рисунки художника Нияза Хазиахметова. Проект предлагает зрителю взглянуть на национальное наследие через призму актуальной моды.
