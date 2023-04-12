26 яиц из фарфора, открытки и стихи: в Казанском Кремле открылась выставка «Вдохновение Пасхи»

В музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля открылась выставка, посвященная празднику Воскресения Христова. Она будет работать до 1 июня.

На выставке представлено 26 яиц из фарфора и стекла из коллекции Казанского Кремля, украшенных в технике надглазурной росписи и позолоты, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе и на частных предприятиях. Один из самых интересных экспонатов — яйцо из толстостенного прозрачного стекла с изображением Николая Чудотворца и сюжетом «Воскресение Христово — Сошествие во ад».

Выставку дополняют праздничные открытки художницы Елизаветы Бём. Пасхальные сюжеты на популярных в начале XX века почтовых открытках позволяют прочувствовать подъем духа, который переживался в дни праздника. В оформлении выставки использованы также стихи русских поэтов на пасхальный и другие сюжеты христианских праздников.