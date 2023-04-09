10 фото недели: мастера клинка и броска, «баранки» и пера

00:00, 09.04.2023 10
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На прошедшей неделе в Казани мастера шпаги, борцы самбо и водители такси определяли лучшего. В столице Татарстана, как и по всей России, прошел «Тотальный диктант». У мусульман продолжается месяц Рамадан, а у иудеев наступил Песах. Лучшие кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—3. Международные соревнования по фехтованию на шпагах
  • 4. Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России»
  • 5—6. Праздник Песах в казанской еврейской школе «Мишпахтейну»
  • 7—8. Ифтар, организованный Фондом Рашита Вагапова
  • 9. XXXIII Всероссийские соревнования по самбо
  • 10. «Тотальный диктант — 2023»

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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