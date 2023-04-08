Пишем грамотно: как в Казани прошел «Тотальный диктант»

18:38, 08.04.2023 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня жители Казани писали «Тотальный диктант». В этом году текст для проверочной работы был подготовлен писателем, журналистом, номинантом премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и НОС  Василием Авченко. Это рассказ о жизни и творчестве путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Напомним, акция «Тотальный диктант» появилась в 2004 году, она направлена на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. На Казанской ярмарке текст читала депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.


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