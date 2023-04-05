ТАИФ-НК принял участие в специализированной выставке «TatEnergyExpo-2023»

17:46, 05.04.2023 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 25
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. В его рамках была организована одна из крупнейших отраслевых выставок «TatEnergyExpo-2023». Рассказать о своих новых разработках в области бережного отношения к энергоресурсам в Казани съехались более 70 компаний из 30 городов России, а также производители из Республики Беларусь. По традиции свой стенд на площадке форума развернуло и АО «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающая компания стала лучшей в номинации «Топливная отрасль». О том, как это было, - смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

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