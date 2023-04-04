Ни капли мимо: как в Казани выбирали лучшего таксиста

16:48, 04.04.2023 28
1/28

Сегодня в Казани прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России». У таксистов проверяли теоретические знания и практические навыки. Участники соревновались в скоростном маневрировании и в плавности вождения.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи