В Казани отметили День единения Беларуси и России

Сегодня в Доме дружбы народов состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России. От имени руководства республики гостей поприветствовал председатель Госсовета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Для присутствующих выступили коллективы и исполнители Республики Татарстан, а также Народный ансамбль песни и музыки «Хотиславяне» из Малоритского района Брестской области Республики Беларусь.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым