В Казани отметили День единения Беларуси и России

19:18, 01.04.2023 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Доме дружбы народов состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России. От имени руководства республики гостей поприветствовал председатель Госсовета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Для присутствующих выступили коллективы и исполнители Республики Татарстан, а также Народный ансамбль песни и музыки «Хотиславяне» из Малоритского района Брестской области Республики Беларусь.


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