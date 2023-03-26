10 фото недели: тюркский Новый год, мусульманский ифтар и партия в шахматы

00:00, 26.03.2023 10
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Праздник прихода весны и начало нового года отметили на прошедшей неделе тюркские народы. На Казанском ипподроме в этот день угощали пловом, пели, танцевали и выбирали самую красивую девушку. Мусульмане Татарстана собрались на первый ифтар священного месяца Рамазан. Благотворительный вечер был посвящен памяти жертв землетрясения в Турции. А госслужащие республики продемонстрировали логику, креативность и скорость реакции в самой интеллектуальной игре — шахматах. 

  • 1—3. Республиканский праздник Науруз
  • 4—5. Первый ифтар священного месяца Рамазан
  • 6. Выставка «Петр Сперанский. «Архитектор» татарского театра»
  • 7—10. Спартакиада государственных служащих Республики Татарстан по шахматам

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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