10 фото недели: тюркский Новый год, мусульманский ифтар и партия в шахматы

Праздник прихода весны и начало нового года отметили на прошедшей неделе тюркские народы. На Казанском ипподроме в этот день угощали пловом, пели, танцевали и выбирали самую красивую девушку. Мусульмане Татарстана собрались на первый ифтар священного месяца Рамазан. Благотворительный вечер был посвящен памяти жертв землетрясения в Турции. А госслужащие республики продемонстрировали логику, креативность и скорость реакции в самой интеллектуальной игре — шахматах.
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
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