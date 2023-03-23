В Казани провели ифтар в память жертв землетрясения в Турции

21:09, 23.03.2023 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Мусульмане Татарстана сегодня собрались на первый ифтар священного месяца Рамазан. Благотворительный вечер был посвящен памяти жертв землетрясения в Турции.


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