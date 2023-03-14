«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: история героя России Дамира Юсупова

Сегодня в Казани прошел специальный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" с участием героя России - летчика Дамира Юсупова. В августе 2019 года командир экипажа лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Москвой. Борт потерял тягу, столкнувшись со стаей чаек, которые вывели из строя сразу две турбины. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил летчику звание Героя России.
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