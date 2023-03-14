«Умягчение злых сердец»: как в Казанском соборе встречали чудотворную икону

10:27, 14.03.2023 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря торжественно встретили чудотворную икону Богородицы . Икона будет находиться в Казанско-Богородицком мужском монастыре два дня – с 14 по 15 марта.


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