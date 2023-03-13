NEFT 4.0: в Казани обсуждают вопросы цифровизации нефтегазовой отрасли

15:39, 13.03.2023 39
1/39
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти дни в Казани проходит NEFT 4.0 — Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России. Мероприятие посвящено последним цифровым технологиям и новым стратегиям развития нефтегазовой отрасли. В ходе конгресса планируется обсудить такие темы, как вызовы и возможности цифровой трансформации нефтегазовой промышленности в изменившемся мире, современные проблемы «умной» нефтегазодобычи, управление надежностью технологических и магистральных трубопроводов, трансформация логистических процессов и другие. 


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи