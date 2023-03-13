NEFT 4.0: в Казани обсуждают вопросы цифровизации нефтегазовой отрасли

В эти дни в Казани проходит NEFT 4.0 — Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России. Мероприятие посвящено последним цифровым технологиям и новым стратегиям развития нефтегазовой отрасли. В ходе конгресса планируется обсудить такие темы, как вызовы и возможности цифровой трансформации нефтегазовой промышленности в изменившемся мире, современные проблемы «умной» нефтегазодобычи, управление надежностью технологических и магистральных трубопроводов, трансформация логистических процессов и другие.
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