Фиджитал-гонки, этап физический: зимний картинг

22:56, 10.03.2023 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 9 по 10 марта на стадионе «Трудовые резервы» в Казани прошел турнир по дисциплине фиджитал-гонки. В цифровой части соревнований участники показали умение управлять виртуальным автомобилем LADA Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, а на физическом этапе их ждал зимний картинг на специально подготовленной трассе с ледовым покрытием.


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