В Казани в честь 8 Марта прошла встреча с матерями и женами медиков, служащих в зоне СВО

В настоящее время в зоне СВО находится 35 медиков из Татарстана. Среди них — 8 врачей, 24 человека среднего медицинского персонала. Встреча с их женами и матерями прошла в Казани. На мероприятии присутствовали депутат Госдумы России Айрат Фаррахов, министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. 43 женщинам, родственницам мобилизованных, вручили цветы и подарки в честь наступающего праздника.
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