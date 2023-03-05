10 фото недели: широкая Масленица, Ivan le Terrible и подледные забавы

00:00, 05.03.2023 10 5
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На прошедшей неделе Казань проводила Масленицу, депутаты Казгордумы подвели итоги работы за год, наставники «Движения первых» обсудили проблемы детей и молодежи, а аквалангисты посоревновались в прохождении дистанции подо льдом озера Изумрудное. Самые яркие кадры — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—3. Масленица на Черном озере
  • 4. XXI сессия Казанской городской Думы четвертого созыва
  • 5. Слет наставников Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»
  • 6. Выставка «Шаляпин: творческое наследие и современность»
  • 7—8. Коллегия Министерства по делам молодежи РТ
  • 9—10. Фестиваль подледных погружений «Чистый лед»

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    на Лебяжке опаздывающее эффективное руководство кировского района заставило ждать несколько тысяч туристов своего масленичного спича.
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    Анонимно 05 мар
    а зачем их ждали? без спича не кормили?
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  • Анонимно 05 мар
    такие красивые девчонки в платках! жаль сейчас так не одеваются
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    Анонимно 05 мар
    секрет в улыбках!
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  • Анонимно 05 мар
    9—10. Фестиваль подледных погружений «Чистый лед» - это было зрелищно
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