В Казани снова судят лидера ОПС «Жилка»

18:08, 28.02.2023 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Перед Авиастроительным судом Казани предстал отбывающий пожизненный срок лидер прогремевшего на всю страну ОПС «Жилка» и банды «Хайдеровский двор» Юрий Марухин, так называемый преемник расстрелянного Хайдара Закирова, или Хайдера.


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