Григорий Гуров: «Татарстан у нас всегда впереди»

18:03, 28.02.2023 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первый слет наставников Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» проходит в Казани. На второй день к участникам присоединился председатель правления Григорий Гуров — Татарстан стал первым регионом, куда он прибыл с официальным визитом. В формате вопрос-ответ председатель вместе с руководителем республиканского отделения движения Тимуром Сулеймановым пообщался с наставниками.


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