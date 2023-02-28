Григорий Гуров: «Татарстан у нас всегда впереди»

Первый слет наставников Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» проходит в Казани. На второй день к участникам присоединился председатель правления Григорий Гуров — Татарстан стал первым регионом, куда он прибыл с официальным визитом. В формате вопрос-ответ председатель вместе с руководителем республиканского отделения движения Тимуром Сулеймановым пообщался с наставниками.
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