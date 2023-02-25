10 фото недели: защитникам Отечества — слава!

00:00, 25.02.2023 10
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На прошедшей неделе в Казани, как и по всей России, отмечали День защитника Отечества. В БКЗ им. С. Сайдашева прошли торжественное мероприятие с награждением, концерт «Своих не бросаем» и фотопроект «Жены Героев», в казанском парке Победы состоялся праздничный концерт. Среди прочих событий этой недели в объектив фотокорреспондента «Реального времени» попало открытие выставки «Александр Македонский. Путь на Восток» в Центре «Эрмитаж-Казань».

  • 1—3. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, в казанском БКЗ им. С. Сайдашева.
  • 4—6. Открытие выставки «Александр Македонский. Путь на Восток» из собрания Государственного Эрмитажа.
  • 7—8. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества в казанском парке Победы.
  • 9—10. Фотопроект «Жены Героев» в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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