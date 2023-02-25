10 фото недели: защитникам Отечества — слава!

На прошедшей неделе в Казани, как и по всей России, отмечали День защитника Отечества. В БКЗ им. С. Сайдашева прошли торжественное мероприятие с награждением, концерт «Своих не бросаем» и фотопроект «Жены Героев», в казанском парке Победы состоялся праздничный концерт. Среди прочих событий этой недели в объектив фотокорреспондента «Реального времени» попало открытие выставки «Александр Македонский. Путь на Восток» в Центре «Эрмитаж-Казань».
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым