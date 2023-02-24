В Казани прошел концерт «Своих не бросаем»

Сегодня в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева прошел торжественный концерт «Своих не бросаем», приуроченный к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Прозвучали песни времен Великой Отечественной войны, а также более поздние композиции, посвященные ей. Кроме того, в фойе ГБКЗ был представлен фотопроект «Жены Героев». На портретах — женщины Татарстана, ждущие сейчас своих супругов, которые участвуют в специальной военной операции.
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