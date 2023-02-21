Вас не видно! Как ГИБДД РТ борется с «тонировкой»

13:16, 21.02.2023 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани провели рейд по по пресечению нанесения на передние стекла автомобилей тонировочной пленки, запрещенной техническими регламентами.


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