Обрядовые забавы, народные, танцы и армянский шашлык — что ждало гостей праздника Терендез

18:01, 18.02.2023 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в селе Высокая Гора отпраздновали Терендез. Терендез символизирует расцвет природы: с помощью огня люди боролись против холодной зимы, напоминая ей, что пора уступить место весне. А прыжки через костер символизируют очищение.


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