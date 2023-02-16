«Аква-калли-графика»: в Галерее современного искусства открылась выставка Владислава Баранова

В Галерее современного искусства открылась выставка художника Владислава Баранова «Аква-калли-графика». Экспозиция стала уже второй в цикле «Графика молодых художников», который инициирован Графической лабораторией «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России.
Владислав Баранов представляет академическое направление в современном искусстве Татарстана, работая в живописи, графике и каллиграфии, продолжая и развивая лучшие традиции реалистического отечественного искусства.
На выставке представлены преимущественно работы последних лет, созданные в технике акварели, которая соединяет в себе качества живописи и графики.
Выставка «Аква-калли-графика» продлится в Галерее современного искусства до 26 февраля.
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